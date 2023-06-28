На российский рынок вышел семиместный Volkswagen Tiguan L

Российские дилеры начали продажи семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan L — удлиненной версии Tiguan. Цена на автомобиль начинается от 4 990 000 рублей, сообщает 28 июня, в среду, «Российская газета».

Tiguan L, выпущенный для китайского рынка, продается с двухлитровой силовой установкой TSI, которая выдает 220 л. с., в паре с роботизированной трансмиссией DSG с приводом на обе колесные оси.

Автопроизводитель может предложить покупателю такие опции, как система адаптивного освещения IQ. Light, электронная приборная панель, камера заднего вида, 10,3-дюймовый дисплей медиасистемы, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша c люком с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, автоматический парковочный ассистент, а также система предотвращения столкновения.

Российские автодилеры 23 июня начали продажи кроссоверов Volkswagen Tayron X 2023 года выпуска, ввезенных в страну из Китая по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5,3 млн рублей.

Tayron X, произведенный на предприятии FAW-Volkswagen, оборудован бензиновым двигателем TSI объемом 2 л, который выдает 220 л.с. в паре с семиступенчатым роботом. Новинка обладает подключаемым полным приводом.