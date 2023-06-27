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Экономист спрогнозировал рост инфляции на Западе в случае сохранения санкций

Экономист Чирков: инфляция на Западе будет нарастать в случае продолжения санкционной политики
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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Инфляция в западных странах будет нарастать в случае продолжения санкционной политики, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 27 июня.

Главное статистическое управление Польши в середине июня сообщило на своем сайте, что цены на потребительские товары и услуги в мае 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года в стране увеличились на 13%.

«Во-первых, надо сказать, что те цифры, которые мы видим в Польше, да и во всей Европе, они свидетельствуют о том, что инфляция достаточно высокая. По сравнению с теми цифрами, которые мы видим в Польше, в России май к маю инфляция была 2,5%, примерно. <…> То есть в Польше инфляция в пять раз выше, чем в России», — обратил внимание Чирков.

При этом он отметил, что данные по инфляции в Польше также контрастируют со средней инфляцией по Евросоюзу, где в мае этого года по сравнению с тем же месяцем в 2022-м она составила 6,1%.

«Мы видим существенное опережение в Восточной Европе по инфляции. Это говорит о том, что санкции относительно России, которые вводятся западными странами, негативно действуют на западную экономику. На Восточную Европу, на относительно небольшие страны они действуют гораздо сильнее, то есть Польша, Прибалтика уже много месяцев лидируют по инфляции», — сказал экономист, объяснив, что на это в том числе влияют осложнившиеся взаимоотношения с РФ.

Эксперт отметил, что у некоторых стран есть зависимость их экономики от российской.

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«Инфляция в западных странах, с моей точки зрения, будет нарастать в случае продолжения санкционной политики. Потому что причина этой инфляции по большому счету — это снижение привлекательности финансовой инфраструктуры, экономической инфраструктуры западных стран. То есть меньше и меньше хотят инвесторы по всему миру, государственные фонды, компании вкладывать в западные экономики», — подчеркнул Чирков.

В результате снижается привлекательность евро и доллара, добавил он. По его мнению, экономическая ситуация в Европе и США будет оставаться сложной до тех пор, пока будут действовать антироссийские санкции, которые подрывают основной источник экономического роста, который был на Западе до 2022 года.

«Конечно, решения проблемы есть. Но решения, связанные с поднятием ставок, — фактически не рабочие. Единственное рабочее решение, которое поможет остановить инфляцию на Западе в целом — это отмена антироссийских санкций, как можно более быстрое возобновление работы с самым широким кругом стран, компаний физических лиц. Тогда есть шанс, что вот эта негативная экономическая ситуация на Западе будет иметь тенденцию к окончанию», — заключил Чирков.

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Накануне участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на Евросоюз — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Он подчеркнул, что такие рестрикции саморазрушительны для Европы.

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций.

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