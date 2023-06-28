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Названы главные раздражители на даче для россиян

Опрос: больше всего россиян на даче раздражают насекомые и долгая дорога
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Фото: Global Look Press/Cadu Rolim
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Больше всего россиян раздражают на даче укусы и жужжание комаров и других насекомых (30%), а также долгая дорога на дачу (19%) и отсутствие комфортных условий (8%). Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home, которыми они поделились с «Известиями» 28 июня.

Также респонденты пожаловались на отсутствие нормального туалета и душа на даче (22%), старый ремонт и мебель (17%), отсутствие горячей воды (14%), отсутствие интернета (10%).

«Еще 10% беспокоят шумные соседи. Интересно, что более половины опрошенных (53%) дружат с владельцами соседних домов, 36% общаются с ними только в крайних случаях, а 7% даже не знакомы с соседями», — уточнили исследователи.

Кроме того, выяснилось, что россияне хранят на даче много старых вещей, что тоже является поводом для недовольства. Так, у 41% там примерно половина старых вещей, привезенных из городских квартир, а у 28% — преимущественно только старые вещи.

Такой порядок не нравится трети россиян (34%). Но ничего поделать с этим опрошенные не могут — у 21% из них нет другого места для хранения старых вещей, а у 13% нет финансовой возможности для приобретения новых.

Несмотря на многие раздражители, у 78% россиян частота визитов на дачу из-за них не меняется. Почти половина (46%) респондентов приезжают на загородный участок каждые выходные. Каждый четвертый (26%) — один-два раза в месяц, 16% — реже, чем раз в месяц. 12% опрошенных почти постоянно живут на даче.

Большинство (77%) россиян приезжают на дачу на пару дней, 15% — на 3–5 дней, 8% — на неделю или более. При этом 13% респондентов посещают дачу только потому, что их заставляют родственники или обстоятельства.

Уточняется, что опрос проведен в июне 2023 года среди 1744 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

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24 мая сообщалось, что большинство россиян (58%) не готовы ездить на дачу со своими родственниками. Основные причины: сильное различие в типе отдыха, психологическое давление и принуждение к труду. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс Страхование».

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