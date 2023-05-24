Названы причины нежелания россиян ездить на дачу с родственниками

Большинство россиян признались (58%), что не готовы ездить на дачу со своими родственниками. Основные причины: сильное различие в типе отдыха, психологическое давление и принуждение к труду. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс Страхование», которыми представители компании поделились с «Известиями» 24 мая.

Отмечается, что из них готовы сделать исключение в критической ситуации лишь 10%. Чаще всего нежелание проводить время на даче с родственниками встречается в ответах людей в возрасте от 23 до 39 лет (66%). Причем больше всего тех, кто не готов проводить свое свободное время вместе с родителями, бабушками и дедушками, проживает в Екатеринбурге (75%), Новосибирске (67%) и Санкт-Петербурге (62%).

Согласно результатам опроса, основной причиной нежелания ехать на дачу с родными является сильное различие в типе отдыха, который представляют себе разные поколения (31%). Каждый пятый респондент (19%) считает, что для него психологически сложно проводить всё свое время с близкими. 14% россиян считают, что родственники заставляют их заниматься сельским хозяйством вместо отдыха.

Почувствовать себя как на курорте, по мнению большинства россиян, поможет новая садовая мебель (27%), современная бытовая техника (26%) и технологичный садовый инвентарь (20%). Чтобы усиленно не заниматься растениями, россияне предпочитают покупать систему полива (18%), а создать в саду приятную атмосферу им помогут садовые светильники (17%).

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 года.

Ранее, 4 мая, аналитики платформы «Авито Услуги» провели опрос, чтобы узнать, как россияне предпочитают проводить время на садовом участке и без чего не могут представить дачу своей мечты. По данным опроса, на идеальной, по мнению россиян, даче обязательно должно быть пространство для барбекю — так заявили 66% респондентов.