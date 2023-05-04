Россияне рассказали о даче своей мечты

Аналитики платформы «Авито Услуги» провели опрос, чтобы узнать, как россияне предпочитают проводить время на садовом участке и без чего не могут представить дачу своей мечты. «Известия» 4 мая получили результаты исследования.

По данным опроса, на идеальной, по мнению россиян, даче обязательно должно быть пространство для барбекю — так заявили 66% респондентов. Для 64% опрошенных важно наличие на дачном участке своей бани или сауны. Возможность разбить на участке сад и цветочные клумбы необходима 59% респондентов. Такая же доля опрошенных не представляет идеальную дачу без огорода и грядок.

Кроме того, среди других популярных ответов — наличие леса поблизости (50%) или водоема рядом с домом (46%), а также свой бассейн на участке (32%).

Большинство опрошенных (72%) согласны с тем, что шашлыки — главный залог успешной поездки на дачу. К другим любимым видам времяпровождения на даче относятся посиделки с друзьями и родственниками (60%), рыбалка или поход в лес за грибами и ягодами (50%). Пассивный отдых (лежание в гамаке или солнечные ванны) — предпочтут 38% россиян.

Спортивные занятия и активный отдых на даче выбрали бы 34% респондентов. Для 36% опрошенных невозможно представить выходные на даче без ремонта и благоустройства участка.

В марте эксперты рассказали «Известиям», на что стоит обратить внимание при покупке дачи. По мнению руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, в первую очередь нужно внимательно изучить земельный участок: его состояние, вид разрешенного использования, наличие круглогодичного подъезда и коммуникаций.