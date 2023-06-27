Лукашенко предрек события в случае падения России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то последствия коснутся всех.

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — приводятся его слова в Telegram-канале БелТА.

Лукашенко добавил, что в настоящее время угроза нового глобального конфликта близка как никогда.

«Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — сказал он.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.