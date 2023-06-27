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Политолог усомнился в способности Польши стать центром ЕС благодаря ссоре с ФРГ

Политолог Денисов: требуя репарации от Германии, Польша не реализует свои амбиции в ЕС
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Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
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Требования Польши относительно репараций со стороны Германии являются популистскими лозунгами, которые предназначены для внутренней политики. Об этом 27 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Касательно претензий относительно репараций и тех событий, которые были во время Второй мировой войны, — это, конечно, лишний раз показывает то, что политики, находящиеся у власти в различных странах, далеко не всегда адекватно себя воспринимают в этом мире и вообще тот мир, который существует», — сказал эксперт.

Он отметил, что по такой же схеме и Украина в будущем может потребовать репарации за годы оккупации со стороны Речи Посполитой.

«Подобные лозунги — это популистские лозунги и скорее призваны отыгрывать важные факторы во внутренней политике, потому что у руководства Польши достаточно консервативные взгляды, они являются одними из наиболее ярких консервантов. Вот, собственно, это и объясняет подобную позицию. То есть эта позиция для внутренней политики, а не для чего-то еще», — заявил Денисов.

Также политолог сообщил, что у Варшавы не получится за счет давления на Германию стать геополитическим центром Евросоюза.

«Экономики Польши и Германии не сопоставимы, и в этом отношении также и влияние в Европе у Германии, конечно же, значительно больше, чем у Польши», — объяснил собеседник «Известий».

При этом, по словам Денисова, Польша также пытается отыгрывать роль лидера Юго-Восточной Европы.

«И надо сказать отчасти это ей иногда удается. Но говорить о системном успехе такой позиции пока не приходится, потому что есть другие государства, которые также значительно влияют на ситуацию. Как бы не было удивительно, допустим, это Румыния или Венгрия. Так что Польша здесь не одинока», — сказал он.

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23 июня исследователь Уриэль Араужо в статье для InfoBRICS написал, что Польша провоцирует ссору с Германией, стремясь реализовать свои геополитические амбиции в Европе.

По мнению Араужо, США продвигают амбиции Польши относительно региональной гегемонии главным образом для противодействия Германии, при этом Варшава, в свою очередь, также извлекает выгоду из этой ситуации. Журналист отмечает, что, поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС.

В конце января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций от Германии. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. Он сообщил тогда, что проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

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