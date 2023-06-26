Путин заявил о желании врагов России совершения братоубийства

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 июня, в ходе своего обращения заявил, что враги РФ хотели совершения братоубийства.

Глава государства добавил, что организаторы мятежа, предав страну и народ, предали и тех, кого втянули в преступление.

«Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что организаторы мятежа желали, чтобы в конечном счете Россия проиграла, а общество раскололось. Он поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие».

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