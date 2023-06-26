Минздрав Украины оценил состояние воды в водоемах после ЧС на Каховской ГЭС

Вода в водоемах Одесской области содержит наибольшее количество микробов, паразитов и вирусов по сравнению с другими украинскими регионами после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщило 26 июня министерство здравоохранения Украины.

«В настоящее время наиболее значительные отклонения от показателей безопасности, согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям, зафиксированы в Одесской области», — говорится на странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Официально в регионах, подтопленных после разрушения дамбы Каховской ГЭС, не подтверждено ни одного случая заболевания холерой. На территориях Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей создано 97 групп оперативного реагирования на возможные биологические, химические и радиационные угрозы.

В Днепре и вдоль морского побережья специалисты ежедневно проверяют воду.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что в Одессе в морской воде был выявлен холеровидный вибрион. Возбудителем заболевания он не является, но может вызывать заболевания острыми кишечными инфекциями.

В тот же день стало известно, что в Николаевской области в воде обнаружен вибрион, свидетельствующий о возможном наличии холеры. В частности, опасная бактерия была обнаружена в реках Ингулец и Ингул, Бугском и Днепро-Бугском лимане.

Старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский тогда же сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.