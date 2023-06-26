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Главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву нового транша военной помощи

Боррель: главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву военной помощи на €500 млн
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать выделение Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира (EPF) в €500 млн. Об этом 26 июня заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он также добавил, что единственный вывод, который ЕС сделал из происходящих в России событий, заключается в том, что необходимо удвоить поставки оружия Киеву.

Общий финансовый потолок EPF составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

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При этом ранее в этот день главы МИД стран ЕС одобрили увеличение общего финансового потолка Европейского фонда мира на €3,5 млрд. Это мотивировали гарантией обеспечения финансовой устойчивости и предсказуемости фонда в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем агентство Bloomberg писало, что Евросоюз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

Между тем в конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт продолжит блокировать выделение денег Украине из Европейского фонда мира (EPF), пока венгерский OTP Bank не исключат из списка «поддерживающих конфликты».

15 мая Будапешт заблокировал выделение нового транша Киеву на сумму €500 млн из EPF, который должен был быть направлен через неделю.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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