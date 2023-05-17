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Будапешт назвал условия помощи Киеву из фонда мира

МИД Венгрии: для помощи из фонда мира Киев должен исключить банк OTP из сторонников конфликта
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
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Венгрия продолжит блокировать выделение денег Украине из фонда мира, пока венгерский OTP Bank не исключат из списка «поддерживающих конфликты».Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Вене.

«Пока OTP находится в списке международных спонсоров вооруженных конфликтов, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в €500 млн из Европейского фонда мира, мы не дадим этому «зеленый свет», — цитирует его портал Index.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт также откажется поддерживать 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Сийярто добавил, что Украина предпринимает враждебные и угрожающие действия против Венгрии. Пока Киев не изменит это, Будапешт не станет помогать стране.

Также венгерский министр упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось со ссылкой на документы, что президент Украины Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод «Дружба», по которому поставляется сырая нефть в Венгрию.

«Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета», — заключил Сийярто.

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Венгрия, которая является членом ЕС, а также НАТО, ранее отказалась предоставить какую-либо военную технику Киеву. Также Будапешт неоднократно критиковал санкции Брюсселя против России, но в конечном итоге поддержала все согласованные до сих пор меры.

Будапешт 15 мая заблокировал выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира (EPF), который должен был быть направлен на следующей неделе.

Двумя днями ранее Сийярто допустил блокировку санкций против РФ из-за признания OTP Bank «спонсором войны»

В январе Нацбанк Украины обратился к международным банкам с требованием окончательно уйти с российского рынка, в том числе OTP Bank. Тогда Киев отметил «отсутствие прогресса для принятия окончательных решений» в этом вопросе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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