Будапешт назвал условия помощи Киеву из фонда мира
Венгрия продолжит блокировать выделение денег Украине из фонда мира, пока венгерский OTP Bank не исключат из списка «поддерживающих конфликты».Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Вене.
«Пока OTP находится в списке международных спонсоров вооруженных конфликтов, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в €500 млн из Европейского фонда мира, мы не дадим этому «зеленый свет», — цитирует его портал Index.
Дипломат подчеркнул, что Будапешт также откажется поддерживать 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Сийярто добавил, что Украина предпринимает враждебные и угрожающие действия против Венгрии. Пока Киев не изменит это, Будапешт не станет помогать стране.
Также венгерский министр упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось со ссылкой на документы, что президент Украины Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод «Дружба», по которому поставляется сырая нефть в Венгрию.
«Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета», — заключил Сийярто.
Венгрия, которая является членом ЕС, а также НАТО, ранее отказалась предоставить какую-либо военную технику Киеву. Также Будапешт неоднократно критиковал санкции Брюсселя против России, но в конечном итоге поддержала все согласованные до сих пор меры.
Будапешт 15 мая заблокировал выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира (EPF), который должен был быть направлен на следующей неделе.
Двумя днями ранее Сийярто допустил блокировку санкций против РФ из-за признания OTP Bank «спонсором войны»
В январе Нацбанк Украины обратился к международным банкам с требованием окончательно уйти с российского рынка, в том числе OTP Bank. Тогда Киев отметил «отсутствие прогресса для принятия окончательных решений» в этом вопросе.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.