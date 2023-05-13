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Глава МИД Венгрии допустил блокировку санкций против России

Глава МИД Венгрии допустил блокировку санкций против РФ из-за признания OTP Bank «спонсором войны»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Решение Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) о внесении венгерского OTP Bank в список «международных спонсоров войны» является «возмутительным». Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что такие действия со стороны властей Киева могут оказать влияние на вопрос поддержки Будапештом санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС я дал понять, что нам очень трудно поддерживать какие-либо меры, пока OTP Bank есть в этом украинском списке», — сказал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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В январе Нацбанк Украины обратился к международным банкам с требованием окончательно уйти с российского рынка, в том числе OTP Bank. Тогда Киев отметил «отсутствие прогресса для принятия окончательных решений» в этом вопросе.

12 мая министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на встрече глав МИД стран — членов ЕС заявил, что Евросоюз понимает, что не все страны готовы присоединиться к санкциям, введенным в отношении РФ. По его словам, есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциями, и теми, кто их осознанно обходит.

В тот день Bloomberg также рассказало, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Данную меру планируется включить в 11-й пакет санкций. Для утверждения инициативы потребуется соглашение всех членов ЕС.

11 мая издание Politico сообщило, что все государства Евросоюза (ЕС) поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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