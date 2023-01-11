Нацбанк Украины потребовал от международных банков уйти с российского рынка

Нацбанк Украины обратился к международным банкам с требованием окончательно уйти с российского рынка. Об этом говорится на сайте украинского регулятора в среду, 11 января.

«Международные банки должны наконец-то реализовать свои заявления и выйти с российского рынка», — говорится в тексте.

Речь идет о Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, уточняет RT.

Отмечается, что Нацбанк неоднократно обращался к этим банкам с призывом покинуть российский рынок, но в настоящее время констатирует «отсутствие прогресса для принятия окончательных решений» в этом вопросе.

28 декабря Нацбанк Украины сообщил в своем отчете, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости обвалился и наблюдается отток денег со счетов.

Отмечалось, что украинская банковская система могла потерять как минимум 20% кредитного портфеля в виде невозвратов по займам. После усугубления проблем в энергетике регулятор ухудшил этот прогноз минимум до 30% потерь по ранее выданным кредитам.

От США украинские власти ждут в 2023 году значительную часть финансовой помощи в форме грантов, а от Евросоюза (около €18 млрд) — в виде беспроцентных кредитов на 35 лет с 10-летней отсрочкой до первого погашения, отмечается в статье.

По итогам года в стране повреждено или уничтожено более 400 промышленных предприятий, страна утратила 40% металлургии и урожая, лишилась портов на Азовском море.

Показатель ВВП упал на 41%, а по итогам года украинское министерство экономики прогнозирует уменьшение на 33%. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, в конце года ожидается свыше 30%.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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