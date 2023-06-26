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Главы МИД стран ЕС одобрили увеличение военной помощи Киеву на €3,5 млрд

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение на €3,5 млрд объема Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на оружие для Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 26 июня.

«Сегодня Совет ЕС принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на €3,5 млрд на основании ранее заключенного соглашения от 20 марта 2023 года. Это решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них», — говорится в сообщении.

Общий финансовый поток Европейского фонда мира составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

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Ранее, 20 июня, министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году в странах Евросоюза планируется обучить 30 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оборонное ведомство подчеркнуло, что прорабатывает расширение путей помощи Украине от ЕС.

Также в этот день агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

В этот же день депутат Госдумы Александр Толмачев заявил «Известиям», что передача Киеву очередного пакета финансовой помощи от Евросоюза станет еще одним шагом на пути к тотальной десуверенизации Украины.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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