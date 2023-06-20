В 2023 году в странах ЕС планируют подготовить 30 тыс. военных ВСУ

В странах Евросоюза (ЕС) в 2023 году планируют подготовить 30 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июня сообщает министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

«В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планируется подготовка 30 тыс. военнослужащих ВСУ, в том числе воинов сил территориальной обороны», — говорится в сообщении ведомства. Украинское министерство сообщает, что в этом году мероприятия по подготовке военных будут проходить на территории стран — членов ЕС.

При этом оборонное ведомство страны подчеркнуло, что прорабатывает расширение путей помощи Украине от ЕС.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

В этот же день депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил «Известиям», что передача Киеву очередного пакета финансовой помощи от Евросоюза станет еще одним шагом на пути к тотальной десуверенизации Украины.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.