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События недели в фотографиях: «Алые паруса», батискаф и речной трамвай

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Молодежь гуляла всю ночь, а кульминацией стали появление брига «Россия» и концерт отечественных поп-звезд. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
По всей стране 22 июня прошли мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби. Одним из главных мест памяти стал Мамаев курган в Волгограде
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Фото: REUTERS/David Hiscock
После нескольких дней поисков батискаф «Титан» с пятью людьми на борту был признан затонувшим. Причиной катастрофы называют имплозию в результате нарушения герметичности корпуса
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Фото: REUTERS/Charly Soto
В аргентинском Сан-Сальвадоре-де-Жужуй продолжились столкновения с полицией местных активистов, недовольных изменениями в конституции провинции Жужуй
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы
На Москве-реке с причала «Киевский» началось регулярное движение электрического речного трамвая
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
В Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ушакова в Калининграде прошел 60-й выпуск офицеров ВМФ
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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
В Пакистане продолжается аномальная жара. По прогнозам синоптиков, за ней могут последовать катастрофические ливневые дожди
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В V округе Парижа хлопок газа в жилом доме привел к пожару, в результате которого пострадало около 30 человек
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
Пес по кличке Скутер победил в ежегодном конкурсе в Петалуме, штат Калифорния, США, на звание самой уродливой собаки
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа. Время возможностей» привлекла внимание жителей Мариуполя
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