События недели в фотографиях: «Алые паруса», батискаф и речной трамвай

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Молодежь гуляла всю ночь, а кульминацией стали появление брига «Россия» и концерт отечественных поп-звезд. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»