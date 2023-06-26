В Европарламенте рассказали о поставках нефти из РФ в ЕС в условиях санкций

Российская нефть, несмотря на утвержденный и введенный в действие на прошлой неделе 11-й пакет санкций, сможет найти себе путь на рынок Евросоюза (ЕС), поскольку черный рынок адаптируется к изменениям, сказал в интервью «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

«Проблема с судами, которые, чтобы избежать ограничений со стороны ЕС, загружают российскую нефть и нефтепродукты в море, состоит в том, что черный рынок адаптируется, и торговля нефтью в портах ЕС будет продолжена. На самой нефти не написано, кто ее добыл, и она всегда найдет путь, как попасть на рынок ЕС», — сказал Синчич.

Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, направленных на борьбу с возможностью России обходить ранее наложенные на нее санкции.

Среди прочих ограничений в него вошли запрет на поставки вырой нефти по северному участку нефтепровода «Дружба», а также закрытие доступа в порты Евросоюза судам, которые подпадают под подозрение ЕС в осуществлении перевалки сырой нефти и нефтепродуктов в обход санкций. МИД России назвал действия Брюсселя нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

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«ЕС — американский проект, Брюссель — столица США в Европе»