Реклама
Прямой эфир
Спорт
Россиянин Рублев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле
Происшествия
Крыша обрушилась в магазине в Калининграде
Происшествия
На Урале 36 курсантов попали в больницу с отравлением
Мир
МИД РФ сообщил о заинтересованности КНР в процветании России
Общество
Сотрудники МЧС спасли краснокнижную мягкотелую черепаху в Биробиджане
Армия
Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономике
Мир
Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине
Общество
Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного Малино
Общество
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Экономика
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Мир
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ
Сюжет:

Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганске в 16:00 прогремел взрыв, по предварительным данным, на юго-западе города. Об этом сообщает 25 июня Telegram-канал Луганскинформцентра.

По информации «Известий», вероятно, город подвергся обстрелу. Однако официальных сообщений к этому моменту нет.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Ранее, 15 июня, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно справляются с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военнослужащие научились сбивать в регионе крылатые ракеты Storm Shadow.

До этого, 13 июня, в Луганске сообщили о прогремевших над городом взрывах. По предварительным данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар пришелся по юго-западной части Луганска. Позднее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждена одна из промзон города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023