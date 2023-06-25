Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске

В Луганске в 16:00 прогремел взрыв, по предварительным данным, на юго-западе города. Об этом сообщает 25 июня Telegram-канал Луганскинформцентра.

По информации «Известий», вероятно, город подвергся обстрелу. Однако официальных сообщений к этому моменту нет.

Ранее, 15 июня, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно справляются с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военнослужащие научились сбивать в регионе крылатые ракеты Storm Shadow.

До этого, 13 июня, в Луганске сообщили о прогремевших над городом взрывах. По предварительным данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар пришелся по юго-западной части Луганска. Позднее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждена одна из промзон города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.