Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ

Россия является стратегическим партнером Казахстана, и в республике восприняли произошедшие в РФ события неравнодушно. Об этом 25 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного заседания Совета безопасности в связи с ситуацией в России.

Как отмечается на сайте главы республики, он заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел и иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России.

«Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан», — сообщила пресс-служба Токаева.

Там отметили, что произошедшее в России является ее внутренним делом, однако ситуация в дружественной стране, с которой Казахстана самая протяженная граница в мире, воспринимается с обеспокоенностью.

«Касым-Жoмарт Тoкаев приветствoвал дoстижение соглашения o прекращении вoенных действий», — отметили в пресс-службе.

Казахстанский лидер назвал главным приоритетом внутренней политики любой страны — принцип верховенства закона, который лежит в основе обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с рядом лидеров, в том числе Токаевым. Как сообщали в пресс-службе президента Казахстана, в разговоре Токаев подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. По его словам, это является основой безопасности общества и его успешного развития.