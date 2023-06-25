Здание пельменного цеха в Тольятти загорелось на площади 500 кв. м

В Самарской области в Тольятти произошел пожар в здании пельменного цеха на площади 500 кв. м. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Было установлено, что в здании пельменного цеха на площади 500 кв. м горят первый и второй этажи. Пожарные подразделения в составе 70 человек были привлечены к ликвидации огня по повышенному рангу вызова, также используются 23 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, ранее самостоятельно из здания эвакуировались 95 человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Усть-Илимске Иркутской области в результате крупного пожара полностью сгорел магазин. К тушению пожара привлекли 16 человек и шесть единиц техники. В результате ЧП пострадавших нет.

Накануне сильный пожар произошел в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что загорелся резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. Для тушения возгорания прибыл пожарный поезд.

Позднее в МЧС заявили о ликвидации пожара. По оперативной информации, пострадавших нет.