Губернатор сообщил о тушении резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже

В Воронеже тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что в ликвидации возгорания участвуют 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.

О пожаре рассказал и корреспондент «Известий». По его словам, все оперативные службы уже готовы приступить к тушению.

Ранее в этот же день «Изестия» опубликовали кадры сильного пожара в Воронеже. Однако тогда данных о том, где произошло возгорание, не было.

Ранее 24 июня Александр Гусев отметил, что в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км. Гусев призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Также в Воронежской области введен режим КТО, соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.