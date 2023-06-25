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Магазин сгорел в результате пожара в Иркутской области

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Фото: МЧС России
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Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что возгорание началось в здании на улице Энгельса.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля магазина по всей площади, существовала угроза ее обрушения», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что пожар за несколько часов удалось локализовать на площади 1296 кв. м. В 5:05 по местному времени (0:05 мск) возгорание ликвидировали. К тушению пожара привлекли 16 человек и шесть единиц техники.

В результате ЧП пострадавших нет. Здание торгового предприятия полностью сгорело.

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Накануне сильный пожар произошел в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что загорелся резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. Для тушения возгорания прибыл пожарный поезд.

Позднее в МЧС заявили о ликвидации пожара. По оперативной информации, пострадавших нет.

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