Магазин сгорел в результате пожара в Иркутской области

Крупный пожар произошел в магазине в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что возгорание началось в здании на улице Энгельса.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля магазина по всей площади, существовала угроза ее обрушения», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что пожар за несколько часов удалось локализовать на площади 1296 кв. м. В 5:05 по местному времени (0:05 мск) возгорание ликвидировали. К тушению пожара привлекли 16 человек и шесть единиц техники.



В результате ЧП пострадавших нет. Здание торгового предприятия полностью сгорело.

Накануне сильный пожар произошел в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что загорелся резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. Для тушения возгорания прибыл пожарный поезд.

Позднее в МЧС заявили о ликвидации пожара. По оперативной информации, пострадавших нет.