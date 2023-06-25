МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидирован. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявили в региональном главке МЧС.



«В результате пожара уничтожен огнем резервуар 5000 куб. м с авиационным керосином на площади 800 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 00:40», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что для ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники.

Разгерметизация резервуара с авиационным топливом произошла накануне на улице Димитрова. Произошел крупный пожар, кадры которого опубликовали «Известия».

В тот же день стало известно, что для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже прибыл пожарный поезд.



В Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).