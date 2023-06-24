Крупный пожар произошел в Воронеже

Сильный пожар произошел в субботу, 24 июня, в Воронеже. «Известия» публикуют кадры происшествия.

На них видно, как над местом возгорания поднимаются густые черные клубы дыма. Официальной информации о пожаре пока нет. Подробности уточняются.

Ранее 24 июня глава региона Александр Гусев отметил, что в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км. Гусев призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Также в Воронежской области введен режим КТО, соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.