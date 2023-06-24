Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев 24 июня.

В своем Telegram-канале губернатор также попросил автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках, так как запасов топлива достаточно.

Разгерметизация резервуара с авиационным топливом произошла ранее в этот день на улице Димитрова. Произошел крупный пожар, кадры которого публиковали «Известия».

В Воронежской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Также его ввели на территории Москвы и Московской области.

Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Военное ведомство эту информацию опровергло.