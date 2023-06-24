Губернатор Гусев сообщил подробности ЧП на нефтебазе в Воронеже

На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, сообщает в субботу, 24 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На место <…> прибыл пожарный поезд», — написал он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Димитрова. Тушение пожара проходит в штатном режиме, ЧП не отразится на обеспечении топливом в регионе.

«Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — подчеркнул Гусев.

Ранее в этот день в Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Также его ввели на территории Москвы и Московской области. Тем временем в Воронежской, Липецкой областях и Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Военное ведомство эту информацию опровергло.