Песков заявил, что дело против Пригожина прекратят, а его самого отпустят в Белоруссию

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сам глава компании уедет в Белоруссию. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию», — сказал он журналистам.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что о дальнейшем месте работы Евгения Пригожина на территории белорусского государства ему ничего не известно.

В тот же день Песков также заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Телефонный разговор двух политиков состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

После этого начался отвод техники и подразделений ЧВК из Ростова-на-Дону.