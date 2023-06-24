Сотрудники ЧВК «Вагнер» подпишут контракты с Минобороны

Сотрудники ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом «походе», — сказал он.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Телефонный разговор двух политиков состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.