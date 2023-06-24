Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию

Гарантия того, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уйти в Белоруссию, это слово президента России Владимира Путина. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал он журналистам.

Также по его словам, режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в самое ближайшее время.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В этот же день глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.

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