Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено. Об этом сообщил 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию», — сказал он журналистам.

При этом Песков сказал, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Белоруссию.

В тот же день пресс-секретарь президента России также заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Телефонный разговор двух политиков состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

После этого начался отвод техники и подразделений ЧВК из Ростова-на-Дону.