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В Госдуме заявили о штатном режиме работы парламентариев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума будет работать в штатном режиме, так как у депутатов много неотложной работы, заявил 24 июня глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

«Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах», — цитирует его ТАСС

Пинский отметил, что в интересах граждан России «инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие и прекратить эскалацию напряженности».

«Мы боремся за сохранение государственности России, а вагнеровцы, которые всё это устроили, фактически стреляют нам в спину», — добавил он.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

В этот же день центральный и научный советы Российского военно-исторического общества (РВИО) выступили с осуждением попытки военного мятежа и призвали граждан поддержать президента РФ Владимира Путина. Представители РВИО указали на пособничество в мятеже представителей западных спецслужб, добавив, что в военное время любой мятеж преступен.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

Президент РФ в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.

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