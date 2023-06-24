В РВИО назвали преступной попытку совершения военного мятежа в России

Российское военно-историческое общество (РВИО) выступило с осуждением попытки военного мятежа и призвало граждан поддержать президента РФ Владимира Путина. Об этом сказано в заявлении центрального и научного советов общества, опубликованном 24 июня.

«Мы категорически осуждаем любые попытки военного мятежа и смуты! Россию вновь пытаются взорвать и раздробить изнутри. Не в первый раз по стране нанесен предательский удар», — отмечается в обращении.

Авторы напоминают последствия Февральской революции 1917 года, среди которых — Гражданская война, в которой погибло не менее 12 млн человек. Представители РВИО указали на пособничество в мятеже представителей западных спецслужб, добавив, что в военное время любой мятеж преступен.

«Сейчас задача всего нашего общества — поддержать Верховного главнокомандующего, нашего президента, помочь Вооруженным силам России, которые продолжают защищать Родину в зоне боевых действий, не допустить развития гражданского конфликта», — отметили в РВИО.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

Президент РФ в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.