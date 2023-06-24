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Кулеба прокомментировал ситуацию с попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер»

Глава МИД Украины Кулеба: любая проблема в РФ отвечает интересам Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Любая проблема, которая происходит в России, затрагивает интересы Киева. Об этом заявил 24 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам», — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо», комментируя ситуацию с попыткой военного мятежа в РФ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление дипломата в своем Telegram-канале. Она призвала запомнить слова Кулебы, так как «лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь».

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Накануне Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ(«Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На фоне сложившейся ситуации в России многие поддержали президента РФ Владимира Путина, выступили против мятежа и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, политолог Владимир Шаповалов в разговоре с «Известиями» 24 июня отметил выгоду действий мятежников из ЧВК «Вагнер» для Запада и Киева. По его словам, подобные действия ослабляют Россию.

Также в этот день американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил «Известиям», что ЧВК «Вагнер» используют как инструмент предательства. По его словам, Украина давно пытается создать «московский майдан», так как не терпит успехов на поле боя. Он отметил, что под руководством коллективного Запада Киев пытается создать такие условия, чтобы «уничтожить Россию изнутри».

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