Экс-разведчик США назвал мятеж Пригожина инструментом предательства

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер 24 июня заявил «Известиям», что ЧВК «Вагнер» используют как инструмент предательства.

«Это не акт патриотизма, это не попытка принести правосудие, это — предательство, самое что ни на есть настоящее предательство людей, которым Российская Федерация доверяла защиту своей страны», — подчеркнул он.

Риттер отметил, что то, что сейчас происходит с группой «Вагнер», а также их попытки захвата Ростова, Воронежа и угроза нападения на Москву — это не просто военный маневр, направленный на отвлечение внимания. Это, по его мнению, то, чего очень давно хотели западные страны и Украина.

По словам экс-разведчика США, киевский режим давно пытается создать так называемый московский майдан, поскольку не имеет успехов на поле боя. Таким образом Украина под руководством коллективного Запада пытается создать такие условия, чтобы «уничтожить Россию изнутри».

«Я сомневаюсь в тех людях, которые поддержали Пригожина и приняли его сторону в его безрассудном и предательском решении. Потому что это измена. Это противоречит Конституции и этому нет оправдания», — заключил Риттер.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.