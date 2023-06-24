Власти сообщили о перекрытии двух въездов в Липецк

Два въезда в Липецк по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское перекрыты. Об этом в субботу, 24 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Липецкой области.

Водителей призывают использовать альтернативные маршруты.

«Напоминаем: для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте», — говорится в публикации.

В сообщении также подчеркивается, что ситуация находится под контролем.

Ранее в этот же день стало известно, что по территории Липецкой области отмечено передвижение колонн техники ЧВК «Вагнер», принимаются все меры безопасности. Кроме того, власти региона ранее сообщили о временном ограничении автобусного сообщения с Москвой и Тулой.

В ряде российских регионов, в том числе Москве и области, отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами.

Меры безопасности в регионах вводятся после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.