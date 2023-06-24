Путин подписал закон об административном аресте за нарушение военного положения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий взимание штрафа или назначение административного ареста сроком на 30 суток за нарушение военного положения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации 24 июня.

Так, нарушение влечет штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест до 30 суток. Для должностных лиц взыскание может составить до 2 тыс. рублей, правила второго наказания не изменяются.

Кроме того, за совершение действия или бездействие с использованием транспортного средства, которые предполагают нарушение военного положения, дополнительным наказанием может выступить его конфискация.

Также при отсутствии обязательной карты маршрута регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса предусматривается задержание транспортного средства до уплаты административного штрафа.

«Устанавливается, что дела об указанных административных правонарушениях рассматриваются судьями районных судов», — уточняет пресс-служба Кремля.

В настоящее время военное положение введено в новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, ранее 24 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе.

Также в Москве, Московской и Воронежской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

Причиной последних ограничений стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня в видеообращении к россиянам Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.