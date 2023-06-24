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Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности

Губернатор Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе
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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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В Свердловской области введен режим повышенной готовности, прежде всего он касается сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ 24 июня подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, который публикует «Облгазета», министерства и ведомства, а также муниципальные администрации региона, в ведение которых входит решение вопросов защиты населения и территории от природных и техногенных ЧС, должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

В их число входит при необходимости круглосуточное дежурство ответственных, принятие оперативных мер для предупреждения и развития ЧС, а также эвакуация населения.

Контроль за исполнением указа должно обеспечить главное управление МЧС по Свердловской области.

Что такое режим КТО, что нужно знать и как себя вести

Ранее 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти усилят контроль за въездом на территорию региона. Работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны. Также об усилении мер безопасности сообщил глава Кировской области Александр Соколов

Причиной таких ограничений стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня в видеообращении к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.

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