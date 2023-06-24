Игорь Прокопенко призвал сотрудников ЧВК «Вагнер» проявить мудрость

Попытки государственного переворота в России не имеют потенциала, каркас государственной власти в стране прочен. На это указал телеведущий Игорь Прокопенко 24 июня.

По его мнению, попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это «выход из-под контроля конкретного полевого командира».

«Что случилось с Пригожиным? Я думаю, это помутнение рассудка. Другого разумного объяснения я не вижу. Понятно же, что пытаясь решить вопросы таким способом (сколь бы справедливы они ни были) — это конкретная помощь врагу, причем в самый тяжелый момент. <...> Про помутнение рассудка пишу серьезно, без желания оскорбить», — говорится в его публикации на сайте РЕН ТВ.

Прокопенко отметил, что под началом Пригожина находится боеспособная группировка, но она гораздо слабее силового блока страны.

«Что делать? Угрозы краха нет, поэтому меньше брать в голову. Меньше читать паблики. <...> Читайте один источник. Лучше — государственный. <...> Знаю, что в рядах ЧВК достаточно бойцов и командиров с холодной головой. Свой профессионализм и любовь к Родине они подтвердили на фронте. Теперь пришло время парням проявить мудрость», — заключил телеведущий.

Накануне Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК «Вагнер», заявив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В ходе телеобращения к россиянам 24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Глава государства назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, а также пообещал отстоять страну и защитить безопасность ее жителей.