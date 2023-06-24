Хлопок произошел у здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Хлопок произошел у здания штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону 24 июня.

Официальных данных по происшествию нет. После громкого звука от присутствовавших потребовали покинуть площадь.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, заявив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, и отметил, что мятежники понесут неминуемое наказание.