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Хлопок произошел у здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

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Фото: соцсети
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Хлопок произошел у здания штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону 24 июня.

Официальных данных по происшествию нет. После громкого звука от присутствовавших потребовали покинуть площадь.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, заявив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание»
Как власти России ответят на попытку мятежа в стране и какова обстановка в регионах

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, и отметил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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