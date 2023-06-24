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Политолог указал на поддержку Киевом попытки военного мятежа в РФ

Политолог Асафов: поддержка Киевом попытки мятежа в РФ показывает, куда это всё может привести
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Поддержка киевским режимом попытки военного мятежа в России «наглядно показывает, куда это всё может привести». На это в беседе с «Известиями» 24 июня указал политолог Александр Асафов.

«Поэтому нужно поддержать президента, армию, сохранять спокойствие. Не заниматься паникой», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин «достаточно четко и ясно сказал, что основные выгодоприобретатели в нынешней ситуации <...> находятся на Западе и в Киеве». В связи с этим глава государства призвал граждан сплотиться для предотвращения внутренних и внешних угроз.

«Президент также отметил, на мой взгляд, наиболее важно, что он отдал все необходимые приказы и распоряжения для того, чтобы урегулировать ситуацию в стране», — добавил политолог.

Также Асафов выразил уверенность, что виновные понесут наказание и ответят перед законом и народом.

«Наиболее важно осознать из обращения президента то, что подобное предательство, предательство государства, его интересов, предательство народа, правительство армии недопустимо, а все личные обиды, которые могли к этому привести, должны быть отложены как минимум до окончания СВО», — сказал эксперт.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее 24 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что в истории наступают моменты, когда личное надо отложить на потом. Она подчеркнула, что только единение под знаменами Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина может спасти страну от врага.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством военный мятеж и призвал подавить его. Происходящее он назвал «ножом в спину». Чеченский лидер указал на то, что президент России знает ситуацию до мельчайших подробностей.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество. Президент отметил, что сейчас требуется единение всех сил и что мятежники понесут неминуемое наказание.

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