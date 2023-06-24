В Госдуме призвали сотрудников ЧВК «Вагнер» быть с народом и на стороне закона

Сотрудники ЧВК «Вагнер» должны быть со своим народом, на стороне закона и выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 24 июня.

Он отметил, что депутаты как представители интересов россиян выступают за консолидацию сил и поддерживают президента РФ Владимира Путина.

«Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Всё иное — предательство!» — написал он в Telegram.

Володин добавил, что России «противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма» и угрожает безопасности страны, поэтому необходимо сплотиться и сделать всё для победы.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК.

В ведомстве эти сообщения опровергли, указав, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Также министерство обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В обращением к россиянам 24 июня выступил Владимир Путин. Президент отметил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Глава государства назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, а также пообещал отстоять страну и защитить безопасность ее жителей.