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Глава Роспотребнадзора сообщила о новых вспышках Эболы в мире

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия на сегодняшний день надежно защищена от Эболы
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Фото: ТАСС/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 24 июня, сообщила о новых вспышках лихорадки Эболы в мире.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена», — подчеркнула она в беседе с «РИА Новости».

Попова добавила, что в марте крупная вспышка с высокой смертностью была впервые зарегистрирована в Танзании. Также в прошлом году две вспышки Эболы были зафиксированы в Конго, и еще одна крупная — в Уганде.

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Врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина 2 декабря прошлого года рассказала «Известиям» о том, что распространение лихорадки Эбола в России маловероятно, но такой сценарий нельзя полностью исключить.

Специалист тогда напомнила, что инкубационный период заболевания составляет от двух до 21 дня. Клиническая картина следующая: повышение температуры тела, ломота в теле, головная боль, а также диарея, рвота, геморрагический синдром (например, кровотечения, образование «синяков»).

В конце 2022 года Роспотребнадзор заявил, что Эбола вышла за территории, на которых лихорадка была замечена ранее. Тогда в ведомстве попросили авиаперевозчиков усилить контроль в самолетах.

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