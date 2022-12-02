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Врач оценила риск распространения лихорадки Эбола в России

Врач Фокина: нельзя полностью исключить возможность распространения лихорадки Эбола в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Распространение лихорадки Эбола в России является маловероятным, но такой сценарий нельзя полностью исключить. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Известиям» заявила врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина.

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Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили об усилении противоэпидемических мер из-за предполагаемого случая выявления лихорадки Эбола в Великобритании, передает «Газета.Ru».

«Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — редкое, опасное заболевание, относящееся к группе геморрагических лихорадок. Вспышки данной инфекции зачастую происходят на территории Африканского континента. Впервые вирус Эбола (имеет несколько подтипов) был выявлен в 1976 году недалеко от реки Эбола. Относится к карантинным инфекциям наряду с чумой, холерой, полиомиелитом и рядом других», — пояснила специалист.

Как уточнила Фокина, человек может заболеть вследствие прямого контакта с биологическими жидкостями (кровь, моча, слюна и другими) заболевшего человека или при контакте с больным животным (некоторые виды летучих мышей и приматов). Кроме того, заражение может произойти при контакте с объектами, на которых есть биологические жидкости больных вирусом.

По словам врача, инкубационный период заболевания составляет от двух до 21 дня. Клиническая картина следующая: повышение температуры тела, ломота в теле, головная боль, а также диарея, рвота, геморрагический синдром (например, кровотечения, образование «синяков»).

«С учетом всех факторов вероятность распространения болезни, вызванной вирусом Эбола, в Российской Федерации можно оценить как низкую. Однако на 100% это исключить нельзя», — резюмировала Фокина.

В свою очередь научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отметила, что противоэпидемические мероприятия из-за Эболы носят скорее превентивный характер.

«Вспышки инфекции были в разных регионах Африки в 2019 и 2020 годах. Но не получили широкого распространения за пределами страны, даже несмотря на непрекращающийся туристический поток. Говорить о серьезной угрозе распространения сейчас также не приходится», — убеждена эксперт.

2 декабря «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора сообщили, что ведомство попросило авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила перевозчикам подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на это заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения инфекции.

Как отметили в Роспотребнадзоре, лихорадка Эбола, вероятно, вышла за территорию, где обычно распространялась. В Великобритании обнаружили предполагаемый случай этой инфекции — у пациента по приезде из Африки развились ранние клинические симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.

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