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Авиакомпании попросили усилить контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила перевозчикам подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на это заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения инфекции.

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Может ли вирус с летальностью свыше 80% распространиться за пределы африканских стран

Документ, направленный Роспотребнадзором в одну крупную российскую авиакомпанию, есть у «Известий». На его основе департамент производства полетов перевозчика выпустил срочное сообщение для пилотов и бортпроводников с указанием ознакомиться с инструкциями на случай, если на борту будет человек с подозрением на лихорадку Эбола. Это острое тяжелое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом, сказано на сайте Роспотребнадзора.

В службе подтвердили «Известиям», что усилили действующие противоэпидемические меры, поскольку лихорадка Эбола, вероятно, вышла за территорию, где обычно распространялась. В Великобритании обнаружили предполагаемый случай этой инфекции — у пациента по приезду из Африки развились ранние клинические симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.

Дополнительные меры направлены на то, чтобы не допустить завоза Эболы в Россию и вовремя обнаруживать инфицированных, пояснили в Роспотребнадзоре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вирусная инспекция: Роспотребнадзор готовит авиакомпании к лихорадке Эбола»

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