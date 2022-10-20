Вакцинный груз: Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой

Вспышка лихорадки Эбола, которая началась в Уганде еще в сентябре, не утихает . Африканская страна была вынуждена ввести карантин в нескольких своих областях. Как утверждают российские эксперты, риск того, что вирус, летальность которого первышает 80%, распространится по континенту, сохраняется. Более того, возбудитель инфекции мог мутировать, но пока сложно сказать, стал ли он более заразным. Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, ведомство уже направило властям Уганды предложения о возможных поставках российской вакцины против лихорадки и направлении в страну специалистов для борьбы со вспышкой.

Рука помощи

Роспотребнадзор готов оказать помощь Уганде в связи со вспышкой лихорадки Эбола , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

— Партнерам уже переданы предложения о возможных поставках российской вакцины против лихорадки Эбола и направлении в Уганду российских специалистов, имеющих опыт борьбы с особо опасными инфекциями, полученный в том числе в ходе работы в Гвинейской Республике и Демократической Республике Конго , — рассказали там.

Органы здравоохранения Уганды объявили о новой вспышке Эболы после подтверждения случая заражения 24-летнего мужчины в округе Мубенде. Началась она еще 20 сентября и пока не утихает . До этого национальная группа быстрого реагирования провела расследование шести подозрительных смертей, которые произошли в округе в октябре.

Вакцинный груз Фото: REUTERS/James Akena

Профессор Понтиано Калебу из Угандийского научно-исследовательского института вирусов сообщил журналистам, что вызвавший нынешнюю вспышку штамм, вероятно, мутировал . Но никаких доказательств его большей заразности пока нет .

Вспышка лихорадки Эбола, произошедшая в Уганде, вызвана вариантом Эбола-Судан, рассказали в Роспотребнадзоре. Он менее опасен, чем вариант Эбола-Заир, который вызвал крупную вспышку лихорадки в Западной Африке в 2014 году.

— В предыдущие годы было отмечено семь вспышек вируса Эбола-Судан, четыре из которых произошли в Уганде, три — в Судане. К настоящему времени властями Уганды приняты необходимые карантинные меры для снижения риска распространения заболевания за пределы страны , — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Последний раз вспышку вируса Эбола-Судан регистрировали в Уганде в 2012 году. В 2019-м в стране произошла вспышка вируса Эбола-Заир. Возбудителя инфекции завезли из соседней Демократической Республики Конго, которая боролась с крупной эпидемией в своем северо-восточном регионе. Всего есть шесть разновидностей вируса, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) ранее становились причинами крупных вспышек, отметили в Роспотребнадзоре.

Смертоносная лихорадка

Сейчас в Уганде ввели карантинные меры, и это самый разумный и оправданный вариант для остановки эпидемии Эболы , уверены эксперты. Инфекция передается не воздушно-капельным, а контактным путем, хотя и через все возможные биологические жидкости , рассказал «Известиям» главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, показатель летальности болезни составляет 80% , но многое зависит от первичной медицинской помощи.

— 90% всех смертельных случаев связаны с кровоизлияниями . Если человеку в разгар заболевания оказывают адекватную медицинскую помощь, есть большая вероятность, что он выживает. Но в Африке эта помощь не очень адекватная, поэтому там и регистрируют большое количество смертей, — отметил он.

Ситуация осложняется тем, что лечения с доказанной способностью нейтрализовать вирус не существует . Сейчас идет разработка иммунологических средств экстренной и плановой профилактики и лекарственных методов терапии. Известно, что симптоматическое лечение повышает шансы на выживание заболевших , отметила профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер.

Прививка с осложнением

Существуют российские и западные вакцины от вируса Эбола, но против штамм Судан готовых прививок нет , подчеркнул Андрей Поздняков.

— Принцип действия вакцин понятен — это векторные препараты, как и против COVID-19. Насколько созданная вакцина будет эффективна против нового штамма, сказать сложно. Но, думаю, немного переработать уже созданный препарат особого труда не составит , — считает он.

Впрочем, основным методом борьбы с инфекцией эксперты называют всё же карантинные мероприятия . По словам специалистов, если вирус начнет распространяться дальше, ситуация будет хуже, чем с COVID-19 или оспой обезьян.

Вакцинный груз Фото: REUTERS/James Akena

После Эболы выздоравливают гораздо меньше людей, чем после коронавируса и других заболеваний, при этом выжившие сталкиваются с осложнениями, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Среди последних вспышек были те, в ходе которых не выживал ни один из инфицированных , добавил он.

— В России были отмечены две вспышки этой болезни, обе связаны с неосторожностью при работе с вирусом в лаборатории. С одной стороны, оба пациента умерли, с другой — в результате принятых мер никто, кроме непосредственно заразившихся, не был инфицирован. То есть две вспышки с числом заразившихся один и без единого выжившего, — рассказал эксперт.