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Пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков

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Фото: Global Look Press/Russian Foreign Ministry
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Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — постоянная пятерка Совета Безопасности (СБ) — обсудила сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины. Об этом 23 мая сообщает канцелярия пресс-секретаря американского Госдепартамента на сайте.

«Эксперты из министерств иностранных дел и обороны [стран] обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — говорится в сообщении по итогам совещания экспертов рабочего уровня из КНР, Франции, России и Великобритании и Северной Ирландии, которое прошло 13 и 14 июня в Каире.

Госдепартамент заявил, что США продолжат помогать экспертам-ядерщикам из перечисленных пяти стран обсуждать эти важные темы.

Диалогичное решение: США заявляют о нежелании вступать в гонку вооружений
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В американском посольстве в Москве 13 июня заявили «Известиям», что Вашингтон готов начать с Москвой диалог по управлению ядерными рисками, а также разработать систему контроля над вооружениями после 2026 года. В диппредставительстве Соединенных Штатов подчеркнули, что вступление в бессрочную конкуренцию не входит в интересы ни одной из стран.

До этого, 2 июня, депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не должно привести к эскалации ситуации.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 26 мая прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ, заявив, что США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию объявил, что Москва в одностороннем порядке приостанавливает участие в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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