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США заявили о готовности разработать с РФ систему контроля над вооружениями после ДСНВ

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Фото: TASS/EPA/POOL/THOMAS PETER
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Вашингтон готов начать с Москвой диалог по управлению ядерными рисками, а также разработать систему контроля над вооружениями после 2026 года. Об этом заявили «Известиям» в американском посольстве в Москве.

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Как подчеркнули в диппредставительстве Соединенных Штатов, «не в интересах ни одной из наших стран вступать в бессрочную конкуренцию» в области стратегических ядерных сил. В связи с этим Вашингтон готов и дальше придерживаться основных положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «до тех пор, пока это делает Россия».

К слову, власти РФ также не планируют запускать процесс денонсации соглашения, рассказали «Известиям» источники в дипломатических кругах. Собеседники издания отметили, что Москва продолжит придерживаться количественных ограничений в рамках договоренностей с США. Вместе с тем, стоит отметить: в России в целом исходят из того, что документ по большому счету можно воспринимать как несуществующий, писали ранее «Известия».

Впрочем, Вашингтон уже сейчас готов запустить процесс диалога с Москвой, чтобы создать новую систему, которая начнет действовать после истечения срока СНВ-3 через три года.

«Вместо того чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, США уже сейчас готовы подключить РФ к управлению ядерными рисками и разработке системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы приступить к этим дискуссиям прямо сейчас», — заявили в американском посольстве.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, российская сторона в целом никогда не отказывалась от диалога с США. Об этом ранее говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в МИД России напомнили, что Вашингтон продолжает игнорировать причины, из-за которых и возник нынешний кризис вокруг ДСНВ. В частности, дело в том, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться «фундаментально враждебной политики» в отношении Москвы.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США 2010 году в Праге и истекает в 2026-м. При этом в феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в этом соглашении. Позднее, в начале июня, стало известно, что Вашингтон на этом фоне принял контрмеры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Диалогичное решение: США заявляют о нежелании вступать в гонку вооружений

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