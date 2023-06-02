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В Европарламенте оценили риск прямой эскалации после решения США по ДСНВ

Депутат ЕП от Германии Бек о решении США по ДСНВ: это не означает прямую эскалацию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Hanah Abercromb
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Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не должно привести к эскалации ситуации. Об этом 2 июня «Известиям» заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

«Мне кажется это адекватной реакцией, которая не означает прямую эскалацию и, следовательно, не представляет большой опасности для мира во всем мире. Опасность, конечно, в том, что последует еще одна российская, а затем и американская ответная реакции. Я думаю, что это может быть опасно, но сейчас об эскалации я бы не стал говорить. При этом ситуация на Украине, конечно, может обостриться относительно быстро, но не конкретно из-за этого решения США», — сказал он.

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Ранее в этот день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине в мире начнут выстраиваться новые договоры и новая структура международной безопасности, а Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений изжил себя.

26 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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