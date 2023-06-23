Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы завершат в сентябре 2023 года.
Как отметил чиновник в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня, участок будет бессветофорный и значительно улучшит выезд за пределы столицы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха, пишет НСН.
Кроме того, отметил Собянин, на участке, протяженность которого составляет 4,7 км, появятся два путепровода возле Лухмановской и Покровской улиц, уточняет сайт aif.ru. Также был построен подземный пешеходный переход около Сочинской улицы, отмечает телеканал «360».
21 июня в Москве раньше срока запустили движение по двум участкам МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Шестиполосную трассу построили на полгода раньше срока.
Открытый маршрут проходит через Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики, в которых суммарно проживает 650 тыс. человек.
В январе был открыт участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Это помогло снизить нагрузку на объездные улицы Маресьева, Сочинская, 8-го Марта, Рождественская, Барыкина, Вертолетчиков, Недорубова и Покровская, отмечает агентство городских новостей «Москва».