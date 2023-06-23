Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Общество
Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада
Мир
Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа
Мир
МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
Общество
В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море
Мир
В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине
Армия
Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году
Общество
Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае
Мир
В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене
Мир
В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена

В кафе «Шаурму хочу» в Братске поставляли просроченную продукцию без документов

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор установил предприятия, которые поставляли продукты в кафе в Братске, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила региональная пресс-служба ведомства.

Отмечается, что незадолго до массового отравления в кафе завезли куриные наггетсы, изготовленные из охлажденного мяса, выработанного ИП Хабибуллин И.З.

В свою очередь, индивидуальному предпринимателю продукция поступила от компании «Мясопотам» из Красноярского края по товарному чеку и без ветеринарных справок. Документы на мясо птицы были оформлены в федеральной ГИС «Меркурий» только 16 июня.

Кроме того, система мониторинга показала, что предприниматель с 1 по 20 июня списал более 30 т продукции. При этом в системе не указано о ее утилизации.

«Установлено, что владелец ИП Арутюнян 13 июня допустил в оборот в общественной точке питания «Шаурму хочу» животноводческую продукцию без ветеринарных документов, нарушив ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Мы берем это на улицах: как шаурма стала любимым фастфудом в России
Почему россияне перестали бояться отравлений и придумали культ мяса в лаваше

Ранее, 20 июня, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что причиной отравления более 100 человек шаурмой в Братске стала сальмонелла.

О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения этого заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023