В кафе «Шаурму хочу» в Братске поставляли просроченную продукцию без документов

Россельхознадзор установил предприятия, которые поставляли продукты в кафе в Братске, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила региональная пресс-служба ведомства.

Отмечается, что незадолго до массового отравления в кафе завезли куриные наггетсы, изготовленные из охлажденного мяса, выработанного ИП Хабибуллин И.З.



В свою очередь, индивидуальному предпринимателю продукция поступила от компании «Мясопотам» из Красноярского края по товарному чеку и без ветеринарных справок. Документы на мясо птицы были оформлены в федеральной ГИС «Меркурий» только 16 июня.

Кроме того, система мониторинга показала, что предприниматель с 1 по 20 июня списал более 30 т продукции. При этом в системе не указано о ее утилизации.

«Установлено, что владелец ИП Арутюнян 13 июня допустил в оборот в общественной точке питания «Шаурму хочу» животноводческую продукцию без ветеринарных документов, нарушив ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее, 20 июня, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что причиной отравления более 100 человек шаурмой в Братске стала сальмонелла.



О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения этого заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.